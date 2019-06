“Şimali Koreya ilə bağlı problem sülh yoluyla həll olunmalıdır”.

Metbuat.az Ria Novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çin sədri Si Cinpinlə görüşün yekunlarına dair təşkil olunan mətbuat konfransında belə deyib.

O bildirib ki, Rusiya və Çin Pxenyanla bağlı gərginliyin sülh yolu ilə həllinə alternativin olmadığından əmindirlər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

