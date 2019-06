İnsanların iş tapmaq üçün tərk etdiyi kəndi təbiət ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çində 1990-cı ildə onlarla kənd iş tapmaq səbəbiylə tərk edilib. Şengsi adasındakı balıqçı kəndi də bunlardan biridir.

Bir müddət əvvəl bölgəyə gedən bir qrup jurnalist kəndin fotolarını çəkib. Fotolarda binaları və yolları yaşıllıqların bürüdüyü aydın görünür.

Bu gün kənddə köhnə sakinlərdən yalnız biri qalıb. 40 yaşlarındakı kəndli gələn turistlərə bələdçilik edir.

