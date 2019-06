PSJ qapıçısı Canluici Buffonla yolları ayırıb.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, 41 yaşlı qolkiperlə başa çatan müqavilənin müddətinin qarşılıqlı razılaşma əsasında uzadılmamağına qərar verilib.

Qeyd edək ki, Buffon ötən ilin yayında "Yuventus"dan azad agent kimi Paris təmsilçisinə keçmişdi.

