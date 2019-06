"Real" yaxın saatlarda "Çelsi"nin futbolçusu Eden Hazardin transferini elan edəcək.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə El Chiringuito" nəşri məlumat yayıb. Madrid klubunun bu transfer üçün 100 milyon avro təzminat ödəyəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Hazard son mövsüm 52 matçda 21 qol vurub, 17 qolun ötürməsini verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.