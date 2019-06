Tramp Meksikanın razılaşmaq istədiyindən əmindir

Meksika höküməti Vaşinqtonla rüsumların tətbiq edilməsi və sərhəddə təhlükəsizlik məsələlərində razılaşmaq istəyir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp İrlandiyanın baş naziri Leo Vardakar ilə danışıqlardan sonra deyib.

D.Tramp bildirib: "Bilirsiniz, Meksika razılaşmaq istəyir. Hazırda onların bütün nümayəndə heyəti, çox güman ki, bizimkilərlə danışıqlar üçün Ağ Evə gəlirlər. Mən düşünürəm ki, onlar nəsə etmək istəyir (red. - razılaşmaq üçün). Onlar önəmli insanlarını göndəriblər (red. - Vaşinqtona)".

Qeyd edək ki, bu gün Vaşinqtonda ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens və Meksikanın XİN rəhbəri Marsela Ebrard arasında danışıqlar keçiriləcək.

