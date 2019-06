Bir qığılcımla ot tayası külə döndü, yük maşını və ev yandı FOTO

Göyçayda avtomobil, bir taya ot və evin bir hissəsi yanıb.

Metbuat.az-ın Oxu.Az-a istinadən məlumatına görə, hadisə rayonun Şəhadət kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Vaqif Əliyev həyətinə “QAZ 53” markalı yük avtomobili ilə ot gətirən zaman həyətyanı ərazidən keçən elektrik xəttinə toxunub və yanğın baş verib. Bir qığılcım avtomobildəki 1 ton quru otun yanmasına səbəb olub. Yanğın genişlənərək yük maşınını, Vaqif Əliyevin evini bürüyüb.

Əraziyə Göyçay Yanğından mühafizə hissəsinin 2 briqadası cəlb olunub. Tez bir zamanda alovun qarşısı alınıb. Yanğın zamanı 166 kv sahəsi olan evin 20 kv hissəsi yanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

