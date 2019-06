TƏMSİLÇİLƏRİMİZ ÇEMPİON OLDULAR

Mayın 31-dən iyunun 2-dək Rumıniyanınpaytaxtı Buxarestdə ciu-citsu üzrə Avropa çempionatı keçirilib.

Metbuat.az-a verilən məlumata əsasən, millimizin tərkibində tatami üzərinə çıxan DİN İdman Cəmiyyətinin inspektoru, polis baş leytenantı Elşən İbişov çəkisi 85 kiloqramadək olan idmançılar arasında Rusiya yığmasının üzvü ilə qarşılaşıb. Rəqibini məğlub edərək alman və rumın idmançılar üzərində də qələbə əldə edən idmançımız final görüşündə polşalı idmançı ilə qarşılaşıbvə vaxtından əvvəl qələbə qazanaraq Avropa çempionu adına sahib olub.

DİN İdman Cəmiyyətinin yetirməsi Emil Qurbanov çəkisi 69 kiloqramadək olan idmançılar arasında bütün rəqiblərini məğlub edərək qızıl medal qazanıb.

Qeyd edək ki, hər iki təmsilçimizi bu yarışa Ciu-citsu Federasiyasının prezidenti Mirəli Seyidov hazırlayıb.

DİN İdman Cəmiyyətinin sədri, polis polkovniki, Olimpiya, dünya və Avropa çempionu Zemfira Meftaxetdinova qazandıqları növbəti nailiyyətlə əlaqədar E.İbişovu və E.Qurbanovu qəbul edib, onları təbrik edərək qarşıdakı yarışlarda da uğurlar arzulayıb.

