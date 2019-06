"Çanaqqala" restoranında müştərilər arasında kütləvi dava olub.

Metbuat.az-ın BAKU.WS-ə istinadən məlumatına görə, hadisə saat 22:15 radələrində qeydə alınıb. Davanın nə səbəbə baş verməsi dəqiqləşdirilir.



Dərhal restorana post patrul xidməti cəlb olunub. İnsident nəzarət altına alınıb.



