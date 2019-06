"Kişi qadını dəli kimi sevməlidir"

Çox şükür ki, sağlamam. Xəstəliyimdən 8 il keçib. Səhhətimdə fəsadlar olur. Təzyiq və başqa hallar yaşayıram. Ona görə də gedib 6 aydan bir yoxlanıram. Özümə qarşı daha həssas olmağa başlamışam.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri aktrisa Zümrüd Qasımova "Faydalı saat" verilişində deyib. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən aktrisa qidalanmasından danışıb:

"Çox meyvə yeyirəm. Oturub kiloqramla yeyərəm. Evdə meyvə olmasa, elə bil nəsə çatışmır. Ona görə də kökəlirəm. Aktrisa arıq olmalıdır. Səhnədə çəkim mənə mane olur. Fitnesə gedirəm, amma davamlı yox. Tənbəllik edirəm".

Şəxsi həyatından danışan Zümrüd həyat yoldaşının diqqətindən söz açıb:

"Böyük sevgi olanda qadın hər şeyə qalib gəlir. Xoşbəxtəm ki, sevgi ilə əhatə olunmuşam. Bir qadının xoşbəxt olması üçün kişi onu dəli kimi sevməlidir. Daim diqqət olmalıdır. Maraqlanıb, nə yedin, nə içdin soruşulmalıdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.