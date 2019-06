11 yaşlı qız Eynşteynin rekordunu qırdı!

İngiltərədə yaşayan 11 yaşlı iranlı Tara Şərifi zəka testində 162 xal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur fizik Albert Eynşteynin 160 xal topladığı bu testdə daha yaxşı nəticə toplayan kiçik qız həmçinin Stiven Hokinqi geridə qoymağı bacarıb.

İngiltərə mediası yüksək zəkalılar topluluğu olaraq tanınan "MENSA"-nın testindən 140 və daha çox xal toplayanları dahi olaraq tanıdıqlarını və Taranın Oksford Universitetində girdiyi testdən 162 xal toplayarak Eynşteynin rekordunu qırdığını açıqlayıb.



