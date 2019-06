Fransanın "Paris Sen Jermen" futbol klubu italyan çərçivə qoruyucusunun komandadan ayrıdığını açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Canluici 2017-ci ildə İtaliya "Yuventus"undan Paris komandasına keçmiş və bu mövsüm klubunda 25 oyun keçirmişdi.

Daha öncə verilən məlumatda parislilərin Buffonla sözləşməni uzadacaqları bildirilirdi. Qeyd edək ki, italyan qapıçı keçmiş komandasında Fransa çempionu titulunu qazanıb.

