Son yayılan xəbərlərə görə "Fənərbaxça" klubu Qomisi transfer etmək istəyir.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, klub Bafetembi Qomisi transfer edərək qarşıdakı mövsüm hücum xəttindəki problemləri həll etmək istəyir. Oyunçunun meneceri Etiyen Mendi oyunçu ilə bu barədə danışıb. Qomis hal - hazırki klubu "Əl-Hilal"-dan ayrılmaq istədiyini bildirib. Meneceri oyunçunun Türkiyəyə qayıtmaq istədiyini vurğulayıb.

