Yeni Zellandiyanın şimalındakı məktəblərin birində atışma baş verib. Nəticədə, 1 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən bildirir ki, məktəb insident üzündən bağlanıb. Hadisə ilə bağlı polis və xüsusi xidmət orqanları üçün müvəqqəti düşərgə yaradılıb.

Hadisənin nə cür və kim tərəfindən törədildiyi məlum deyil. Araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.