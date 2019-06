Ölkəni yeni hökumət idarə edəcək

Danimarkada keçirilən parlament seçkilərində Sosial Demokrat Partiyası qalib gəlib.

Bu barədə Metbuat.az “Report”-a istinadən məlumat verir. Qeyd edək ki, bu siyasi təşkilata seçicilərin 25,9%-i səs verib. Səsvermələrin nəticələrinə əsasən ikinci yerdə Liberal Partiyası qərarlaşıb. Ölkə seçicilərinin 23,4%-i ona səs verib. Danimarkanın baş naziri Lars Lyokke Rasmussen parlament seçkilərində özünün partiya ittifaqının məğlubiyyətini etiraf edib. Gözlənildiyi kimi, ölkənin yeni hökumətinə Sosial Demokrat partiyasının lideri Mette Frederiksen başçılıq edəcək.

