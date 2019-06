ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Çindən ölkəyə idxal olunan mallara 300 milyon əlavə gömrük vergisi qoyula bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ və Çin arasında ticarət görüşlərinin hələ də davam etdiyini bildirən Tramp ortaq məxrəcə gələ bilməyəcəkləri təqdirdə məhdudlaşdırıcı tədbirlər görüləcəyini vurğulayıb.

