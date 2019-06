Bakıda Zabitlər parkında yerləşən kafe yanır.

Metbuat.az day.az -a istinadla xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadası cəlb olunub.

Yanğının səbəbi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.