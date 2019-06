Rusiya xüsusi təyinatlısını öldürən erməni tutuldu

Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin (BKİ) keçmiş xüsusi təyinatlısı Nikita Belyankini qətlə yetirməkdə ittiham edilən Sergey Xocayan həbs edilib.

Metbuat.az bildirir ki , modern.az -ın Rusiya mediasına istinadən verdiyi xəbərə görə Moskva vilayəti Krasnoqorsk şəhər məhkəməsi onun barəsində iki aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Sergey Xocayan avqustun 2-dək həbsdə qalacaq.



Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Sergey Xocayanın cinayət əməlini etiraf etmədiyini xəbər verib. Ksarnoqrosk şəhər məhkəməsinin müstəntiqi bildirib ki, o, cinayət əməlini boynuna almayıb.

