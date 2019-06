Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov iyunun 7-də İsmayıllı rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək.

Metbuat.az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz rayon sakinləri iştirak edəcəklər. Qəbul saat 11:00-da Heydər Əliyev Mərkəzində başlanacaq.

Qeyd edək ki, qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar rayon gənclər və idman idarələri ilə əlaqə saxlamalıdırlar.

