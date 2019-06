Qazaxıstanın sabiq prezidenti Nursultan Nazarbayev prezident kreslosundan imtina etməsinin səbəblərini açıqlayıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, o, müvafiq qərarı ölkədəki sabitlik naminə qəbul etdiyini bildirib.

Nazarbayev istefa bəyanatını verməkdən öncə ciddi götür-qoy etdiyini etiraf edib.

Sabiq prezident qeyd edib ki, bu qərarın məqsədlərindən biri də son 30 ildə əldə olunan nailiyyətləri qoruyub saxlamaqdır.

