Şəhərin bu nöqtəsində güclü Yanğın baş verib

İyunun 6-da Gürcüstan paytaxtında bir neçə ev yanıb.

Metbuat.az Azərtaca-ə istinadla məlumat yayır ki, Tbilisinin Avlabari rayonunun Nasakirali küçəsində evlərdən birində başlayan yanğın sonradan daha da güclənərək yaxınlıqdakı iki evə keçib. Nəticədə hər üç ev yanıb.

Hadisə yerinə 15 yanğısöndürmə briqadası, xilasedicilər cəlb edilib. Hazırda yanğının lokallaşdırılıb, alovun tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

İlkin məlumata gorə, yanğın zamanı ciddi yanıq xəsarəti alan olmayıb. Tüstüdən zəhərlənən iki nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilib.

