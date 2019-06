Kök ilə təcavüz etdi, qadını öldürdü - Dəhşətli olay

Dünya mətbuatı Ruminiyada baş verən bu cinayətdən danışır.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Ruminiyada 55 yaşındakı Kalin Laurentiu adlı manyak 59 yaşında sevgilisini vəhşicəsinə qətlə yetirib. Xəstəlik dərəcəsində tərəvəz tutqunluğu olan kişi aralarındakı mübahisədən sonra həyətə çıxaraq orada yetişdirdiyi köklə qadına hücum edib. Tərəvəzləri xəstəlik dərəcəsində sevən bir fetişist olduğunu bildirən Laurenitu açıqlamasında qadını öldürmək istəmədiyini, onu sevdiyini deyib.

Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı cinayət və təcavüz maddələri ilə iş başladılıb.

