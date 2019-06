"Metro ilə gedib-gəlmək insanı adiləşdirir" - Niyam Salami VİDEO – FOTO

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin "Səhər-Səhər" verilişinin növbəti qonağı müğənni Niyam Salami olub.



Müğənni, xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın "Metro, avtobus sənət adamları üçün deyil" açıqlamasına münasibət bildirib:



"Hər gün metro ilə gedib-gəlmək ayıb deyil, amma gəlin razılaşaq ki, hər gün gördüyün insan adiləşir. Nazpəri xanımı daş-qalağa tutmaq olmaz. Tərəf tutmuram, amma düz vurğulayıb. Mənim anam, bacım , qanım, ailəmin imkanı yerində olsa, dostumun maşını yoxdursa və evimdə pulum varsa, verərəm ki, özünə maşın al. Verməsəm məndən pis adam yoxdur".

