Azərbaycanın məşhur qapıçısı Kamran Ağayevin restoranında yanğın baş verib.

Metbuat.az "Yeni Sabah”a istinadən xəbər verir ki, hadisə gecə saatlarında olub. Ağayevin Montin qəsəbəsində yerləşən "KN Lounge” adlı restoranda qəfil yanğın başlayıb.

Hadisə yerinə yanğın söndürənlər cəlb olunub və alov söndürülüb.

https://www.facebook.com/YeniSabah19/videos/548756...



