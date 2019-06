Ötən ilin noyabr ayında boşanan Acun İlıcalı və şeyma Subaşı aylar sonra ilk dəfə yenidən bir yerdə olublar.

Metbuat.az “Ölkə.Az” -a istinadla xəbər verir ki, cütlük Silivri məhkəməsində 10 dəqiqəyə boşanmışdı. O vaxtdan sonra Acun və Şeyma birlikdə olmamışdılar.

Dünən isə Şeyma Subaşı və Acun İlıcalı istirahət etdikləri Çeşme səmtində görüntüləniblər. Birlikdə kameralara tuş gələn Acun və Şeymanın yanında İbrahim Büyükak və həyat yoldaşı da olub. Sözügedən fotonu təqdim edirik.

