Bayram münasibəti ilə Qarabağ müharibəsi əlilləri və veteranları ilə görüş keçirilib

Ramazan bayramı münasibəti ilə iyunun 6-da Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinin bir qrupu ilə görüş keçirilib

Metbuat.az nazirliyin mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, tədbirdə iştirak edən Müdafiə nazirinin müavini, general-leytenant Kərim Vəliyev veteranları bayram münasibəti ilə təbrik edib, islahatlar barədə danışıb.

Tədbir iştirakçılarına Ali Baş Komandan adından Ramazan bayramı münasibətilə mükafatlar təqdim edildikdən sonra xatirə şəkli çəkdirilib.



