“WhatsApp” gözlənilmədən çökdü

Dünyada yüz milyonlarla insan üçün ən populyar ünsiyyət və əlaqə vasitəsi olan “WhatsApp”ın işində problem yaranıb.



Metbuat.az-ın Sputnik.az-a istanədən məlumatına görə, hazırda iPone və Android telefon istifadəçiləri proqrama giriş edə bilmirlər. Məlumata görə, “WhatsApp” istifadəçiləri mesaj göndərmək istəyərkən mesajlarının görünməməsi problemini yaşayırlar.

Hələlik “WhatsApp”-dan istifadəçilərin üzləşdiyi problemlə bağlı hələ ki, açıqlama verilməyib.

