Argentina təmsilçisi River Pleyt Qalatasaraylı çərçivə qoruyucusu Fernando Muslera üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, geridə qalan mövsümün başlarından qapıçını sərəncamında görmək istəyən cənubi amerikalılar bu dəfə İstanbul təmsilçiləri önünə daha ciddi təkliflə çıxıblar. "Cim-bom"-un çalışdırıcısı Fateh Terim qapıçının satılmağını istəməsə də, uruqvaylı qolkiperiin "aslanlar"ın düşərgəsindən ayrılmaq niyyətində olmağı işi çətinə salır.

