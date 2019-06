Bugün Türkiyənin Kocaeli şəhərində bir fabrikdə dəhşətli yanğın baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hələ məlum olmayan səbəblərdən başlayan yanğın tekstil fabrikinin hər yanını əhatəyə alıb. İlkin məlumatlara görə 5 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb.

