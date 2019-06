İtkin düşmüş 3 yaşlı Zəhra Bağırzadə tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaq "Neftçilər” metrosu yaxınlığında aşkar edilib.

Əldə etdiyimiz görüntülərə görə, balaca Zəhranın orta yaşlı bir qadın tərəfindən diləndirildiyi görülür. Hal-hazırda uşaq polislər tərəfindən ailəsinə təhvil verilib. Onun səhhətində problem yoxdur. Hadisəylə bağlı araşdırılma aparılır.

Qeyd edək ki, Z. Bağırzadə iki gün öncə Sabunçu qəsəbəsində yoxa çıxıb.

