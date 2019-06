Beynəlxalq avtovağzalda gücləndirilmiş rejim uzadıldı

Ramazan bayramı ilə əlaqədar bayramı həftəsonuna qədər regionlarımızda keçirəcək vətəndaşlarımızın rahat şəkildə daşınmasını həyata keçirmək məqsədilə gücləndirilmiş iş rejimi ayın 10-na qədər uzadılıb.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova deyib.

Onun sözlərinə görə, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istisna olmaqla bu rejim ayın 7-nə qədər olan dövrü əhatə edirdi:

“Ümumilikdə bu gün ərzində regionlardan paytaxta sərnişin axınının üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir. Bu saata qədər 11790 nəfər regionlardan paytaxta sərnişin daşınıb. Günün sonuna qədər bu rəqəmin 19000-ə yaxın olacağı gözlənilir. Bayram səfərindən istifadə edib həftə sonunu bölgələrimizdə keçirəcək sərnişinlərimiz istirahətlərini başa vurduqdan sonra paytaxta geri dönüş zamanı ehtiyat avtonəqliyyat vasitələri ilə təmin olunacaqlar.

Bu dəfə müraciətimiz təkcə avtobus sürücülərinə deyil, eyni zamanda sərnişinlərimizədir: bayram günlərində magistral yollardakı sıxlığı nəzərə almadan idarə etdikləri avtonəqliyyat vasitəsinin sürət həddini artıran, avtonəqliyyat vasitəsini təhlükəli idarə edən sürücülərlə bağlı 012 566-52-58 nömrəsinə avtobusun dövlət nömrə nişanı barədə məlumat versinlər. Digər sərnişinlərin istəyi xaricində görüntülənmə ehtimalları olduğu üçün video görüntü çəkməyinizə lüzum yoxdur”.

