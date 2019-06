Zəhranı qaçıran qadının kimliyi məlum olub +FOTO

3 yaşlı Zəhra Bağırzadəni qaçıran qadının kimliyi məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, DİN-nin yaydığı məlumata görə, uşağın yanında olan şəxs Masallı rayon sakini Nəzərova Təzəgül Şükür qızıdır.

Sabunçu rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları 3 yaşlı uşağı və qadını Nizami rayonu ərazisi yaxınlığında taparaq aidiyyəti üzrə polis bölməsinə gətiriblər. 3 yaşlı Zəhra qadından alınaraq, ailəsinə təhvil verilib.

İlkin ehtimala görə, uşağın həmin qadın tərəfindən qaçırıldığı təsdiqlənib. Qadının qaraçı olduğu və uşağı diləndirmək məqsədilə qaçırdığı ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Oxu.az)

