Almaniya Bundes Liqasını tərk etdikdən sonra oyunçularını bir-bir itirən "Ştutqart" 18 yaşlı gənc stoperini əlindən buraxa bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ozan Kabak Britaniya nəhənglərindən "Arsenal", "Totenhem", "Mançestr Yunayted"in radarına düşüb. Qeyd edək ki, "Ştutqart"ı tərk etmək istəyən Ozanın sərbəst qalma dəyəri 15 milyon avro təşkil edir.

