Türk Hava Yolları Sudana bütün uçuşları dayandırıb

Türk Hava Yolları (THY) Sudanda davam edən iğtişaşlarla əlaqədar bu ölkəyə bütün uçuşları dayandırıb.

Metbuat.az Azərtaca istinadla bildirir ki, Türkiyə KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki, THY artıq üçüncü gündür təhlükəsizlik məqsədi ilə ləğv edilən uçuşların nə vaxt bərpa ediləcəyi barədə məlumat vermir.

Qeyd edək ki, Sudanda aprel ayında baş vermiş hərbi çevrilişdən sonra ölkədə mülki hakimiyyət orqanlarının yaradılması tələbi ilə kütləvi etirazlar başlayıb. Ən son məlumata görə, paytaxt Xartumda müxalifətin çadır düşərgəsinin dağıdılması nəticəsində həlak olanların sayı 100 nəfərə çatıb.

