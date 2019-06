Türkiyənin Diyarbəkir vilayətində mikroavtobus dayanacaqdakı sərnişin avtobusuna çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı avtobusdakı sərnişinlərdən 20 nəfər yaralanıb.



Onlardan 11-i bir ailənin üzvüdür. Yaralı sərnişinlərin vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



