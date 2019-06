“Rusiya və ABŞ arasında İranla bağlı məsələdə fikir ayrılığı var”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib.



O, bildirib ki, Rusiya ABŞ-ın İran siyasətini qəbul etmir: “İranla əldə olunan nüvə razılaşmasında çatışmayan nələrsə, ola bilər. Ancaq nə üçün bunu oturub müzakirə etmirik? Daha öncə var olan bir şeyi, tamamilə yox edərək çarə axtarmaq məcburiyyətində deyilik”.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



