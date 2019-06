Türkiyə Super Liqası təmsilçisi "Alanyaspor"a yeni baş məşqçi təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə 44 yaşlı Erol Bulut gətirilib.



Qeyd edək ki, "Alanyaspor" ötən mövsüm Super Liqada 9-cu yeri tutub.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



