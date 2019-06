ABŞ-lı iş adamı Rokko Kommisso İtaliyanın "Fiorentina" klubunun yeni sahibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı A seriyası təmsilçisinin səhmlərini Della Valle ailəsindən alıb.



İtaliya mətbuatı "Nyu-York Kosmos"un da sahibi olan 69 yaşlı Komissonun "Fiorentina"üçün 160 milyon avro ödədəyini yazıb.



Kənan Məmmədov/METBUAT.AZ



