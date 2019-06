Sabah Azərbaycan Çempionatı keçiriləcək

İyunun 7-8-də Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının stadionunda Atletika üzrə Azərbaycan Çempionatı keçiriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) birgə təşkilatçılığı ilə reallaşacaq turnirdə qadınlar və kişilər iştirak edəcəklər.

AAF-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, çempionatda 120-dək idmançı birincilik uğrunda mübarizə aparacaq.



Atletlər qaçışın 7 (100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 4x200 metr, estafet) növü üzrə öz güclərini sınayacaqlar. Bundan başqa, idmançılar tullanmanın üç (uzunluğa, hündürlüyə, üçtəkanlı) növü, nüvəitələmə, nizə atma və lövhə atma üzrə də mübarizə aparacaqlar.



Qaliblər federasiya və nazirlik tərəfin diplom və medallarla təltif ediləcək.

