Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, iki ölkə rəhbərinin görüşü Sankt-Peterburqda baş tutub.



Görüşdə Rusiya-Ermənistan münasibətləri, iqtisadi əlaqələr müzakirə olunub.

