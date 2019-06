Ər xəyanət edən həyat yoldaşını qızının gözü önündə qətlə yetirib

İngiltərədə həyat yoldaşının xəyanət etdiyini öyrənən ər dəhşətli qətl törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyindən şübhələnən 46 yaşlı Andrey Kuper arvadı Çerli Kuperin maşınına izləmə cihazı yerləşdirib.

Bir müddət sonra həyat yoldaşının, barların birində sevgilisi ilə görüşdüyünü görən ər evinin qarşısında pusqu qurub və arvadını 14 yaşlı qızının gözü qarşısında qətlə yetirib.

Cinayətdən sonra intihara cəhd edən ər buna nail ola bilməsə də, danışıq qabiliyiyyətini itirib.

