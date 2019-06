Türkiyənin "Qalatasaray" futbol klubu İngiltərə Premyer Liqası ilə vidalaşan "Fulhem"in futbolçusu Jan-Mişel Seri ilə maraqlanır.

Bu barədə Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.



"Cim-Bom" 27 yaşlı yarımmüdafiəçini 1 il müddətinə icarəyə götürmək niyətindədir.



