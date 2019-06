21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lixtenşteynin qonağı olan yığmamız meydanı məğlub tərk edib.

Komandamız qrupun ən zəiflərindən olan Lixtenşteynə 1:0 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, qrupun digər görüşləri sentyabr ayında keçiriləcək.







