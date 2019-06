Türkiyədə Ramazan bayramı tətili günlərində 136 yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son altı gün ərzində qeydə alınmış yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində 61 nəfər həlak olub, 429 nəfər yaralanıb.

