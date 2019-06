Malayziyada minə yaxın insan təxliyə edilib

Malayziyanın şərq rayonlarında baş verən güclü daşqınlar səbəbindən 1 mindən çox adam evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

Metbuat.az-ın trendə istinadən məlumatına görə, bu barədə "The Straits Time" qəzeti yazıb.

Ən ciddi dağıntılar Saravak ştatının mərkəzi və şimal bölgələrində qeyd olunub, burada daşqın çaylarının hündürlüyü 5 metrə çatır.

Daşqınlar ölkənin şərqin də təxminən bir həftə davam edən güclü yağıntılar səbəbindən başlayıb. Hava proqnozlarına görə, yaxın günlərdə yağış miqdarı azalacaq.

