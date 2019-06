Türkiyənin Dənizli şəhərinin, Çal rayonunda yaşı 300 ildən çox olduğu təxmin edilən çinar ağacı yandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xilasetmə və yanğınsöndürmə qrupunun vaxtında müdaxiləsi nəticəsində ağac külə dönməkdən xilas edilib.

Qeyd edək ki, sözügedən ağac ərazinin simvollarından biri sayılır. 300 illik ağacın yandırılması ilə bağlı istintaq işi başlayıb. (publika.az)

