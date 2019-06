Bakıda daha bir nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sevinc Orucova dünən evində dəm qazından boğularaq vəfat edib.

Qeyd edək ki, S. Orucova ailəlidir, bir qız və bir oğlan övladı var (azxeber.com)

