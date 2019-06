Kapital Bankdan hərbçilərə zaminsiz nağd pul krediti

Kapital Bank 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə 30 iyun tarixinədək hərbçilərə güzəştlə kredit kampaniyası təqdim edir.

Metbuat.az-a verilən məlumata görə, aksiya çərçivəsində Kapital Bank-a müraciət edən güc strukturu əməkdaşları 15 000 manatadək krediti zaminsiz ala bilərlər. Şərtlərə əsasən kredit götürənlərə BirKart hədiyyə olunur.

Son iş yerində stajı minimum 3 ay olan güc strukturu əməkdaşları, Kapital Bank-dan 300 – 20 000 manat aralığındaolan “Gündəlik tələbat krediti”ni, 3 aydan 48 ayadək əldə edə bilər. Nağd pul kreditinin illik faiz dərəcəsi 19%-dən başlayır.Ümumi kredit şərtləri barədə ətraflı bankın rəsmi saytından məlumat ala bilərsiniz.

Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik olan Kapital Bank, 99 filialı və 13 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün rəsmi sayta, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

