9 ilin gəlini ölüb, yoxsa öldürülüb? - Salyanda müəmmalı olay

Metbuat.az xəbər verir ki, Space Tv-də Amil Xəlilin «Gəl dərdini danış» verilişində növbəti müəmmalı ölüm hadisəsi işıqlandırılıb. 9 ilin gəlini Kəmalənin asılmış vəziyyətdə meyidi tapılıb. Ailənin iddiasına görə onu mərhumənin keçmiş əri öldürüb. Kəmalənin anası və yaxınları mərhumənin asılı vəziiyətdə tapıldığı yeri Amil Xəlilə göstərib. Qapının tutacağından özünü asdıqı deyilsə də ailə bu iddialarla razı olmur. Həmin anları təqdim edirik. Qeyd edək ki, bu gün saat 15:25 də qarşı tərəf də açıqlama verəcək. Bütün sirli məqamlar təqdim etdiyimiz videoda...

