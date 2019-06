Şok edən iddia -Ölkəni tərk edirlər?

İngiltərə kral ailəsinin gəlini Meqan Markl haqqında hər kəsi şok edən iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, kral ailəsini yaxından izləyən şərhçi Rob Şuter Meqan Marklın həyat yoldaşı şahzadə Harri və oğlu Arşi ilə İngiltərəni tərk edəcəklərini iddia edib.

Şuter kral ailəsinin gəlininin Amerikaya köçəcəyini bildirib. Buna səbəb olaraq isə Marklın gələcəyin kralı şahzadə Uillam ilə həyat yoldaşı Kate Middletonun kölgəsində qalmaq istəməməsini göstərib.

Rob Şuterin bu iddialarını Markl və şahzadə Harrinin heyranları inandırıcı qəbul etməyib.

Meqan Markl və şahzadə Harrinin körpələri dünyaya gəldikdən sonra Afrikada yaşamağı planlaşdırdıqlarını, amma kraliçanın buna razı olmadığı deyilmişdi.

