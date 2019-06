Hicablı olduğu üçün çimərliyə buraxılmadı - Skandal

Türkiyənin İzmir şəhərində bir qadın hicablı olduğu üçün çimərliyə buraxılmayıb. Hadisə ölkədə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, əvvəlcədən "İsole Beach"-də rezarvasiya etdirən və 400 lirə ödəyən 8 nəfərlik bir ailə çimərliyə gəlib. Lakin aralarındakı hicablı qadın çimərliyə girmək istəyərkən səlahiyyətli şəxs yaxınlaşaraq rezarvasiya problemini bəhanə edərək ailədən çimərliyi tərk etmələrini istəyib. Türkiyə mətbuatında bu hadisəni "faşizm" kimi adlandıranlar da olub.

